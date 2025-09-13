Скидки
Теннис Новости

Ига Швёнтек опубликовала пост перед стартом турнира WTA-500 в Сеуле

Ига Швёнтек опубликовала пост перед стартом турнира WTA-500 в Сеуле
Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась ожиданиями от турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея).

«Привет из Сеула! Очень интересно оказаться в новых странах и городах в рамках тура. Борьба с часовыми поясами начинается сейчас», — написала Швёнтек на своей странице в социальных сетях.

Швёнтек начнёт свой путь на турнире со второго круга. Соревнования в Сеуле пройдут с 15 по 21 сентября. Действующей чемпионкой турнира является представительница Бразилии Беатрис Хаддад-Майя, которая в финале 2024 года обыграла Дарью Касаткину из Австралии.

