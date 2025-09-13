Элина Аванесян приостановила выступления в туре из-за мононуклеоза

104-я ракетка мира из Армении Элина Аванесян опубликовала важный пост на своей странице в социальных сетях, в котором объявила о паузе в карьере из-за мононуклеоза.

«Всем привет. Я хочу воспользоваться моментом, чтобы поделиться со всеми вами чем-то более личным, потому что последние месяцы были для меня очень сложными.

Ещё в марте мне поставили диагноз мононуклеоз. Сначала я не до конца осознавала, насколько сильно это повлияет на меня, но вскоре стала постоянно чувствовать себя измотанной, без сил, и даже простейшие тренировки стали действительно трудными. С этим было особенно трудно смириться, потому что первые два месяца сезона прошли так хорошо. Я выступала на высоком уровне, чувствовала себя в отличной форме и по-настоящему наслаждалась своим теннисом. После этого я почувствовала себя такой слабой и неспособной выступать, что это невероятно расстраивало.

Затем, в Майами, у меня начались сильные боли в запястье, от которых я долго не могла оправиться. Как раз в тот момент, когда я думала, что мне становится лучше, я столкнулась с ещё одной неприятностью — болью в плече, и с тех пор всё повторялось одно за другим. С физическими проблемами было очень трудно справиться, особенно потому, что моё тело ещё не полностью восстановилось после болезни. Такое чувство, что на восстановление ушло больше времени, чем обычно, что делает этот процесс ещё более сложным.

Я каждый божий день тесно сотрудничала со своей командой, делая всё возможное, чтобы восстановиться, набраться сил и на 100% подготовиться к новым соревнованиям. Но, по правде говоря, это стало для меня таким испытанием, которого я не ожидала. Были моменты разочарования и даже сомнений, но я также многое узнала о терпении, стойкости и о том, как сильно я по-настоящему люблю этот вид спорта.

Возможность снова играть в матчах стала большим шагом вперёд. Но соревноваться, не чувствуя себя на корте собой, действительно тяжело. Больше всего на свете я скучаю по возможности бороться на самом высоком уровне и получать удовольствие от игры так, как я могу. Это то, что каждый день мотивирует меня продолжать этот процесс. От всего сердца благодарю всех вас, кто продолжает поддерживать меня в трудные моменты. Ваши добрые слова и поддержка значат для меня больше, чем слова. Они придают мне сил в трудные дни и напоминают мне, почему я продолжаю бороться. Верю, что это всего лишь глава, и я не могу дождаться, когда снова буду участвовать в соревнованиях без боли, здоровой и сильной, как никогда», — написала Аванесян на своей странице в социальных сетях.