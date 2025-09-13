Хольгер Руне обыграл Пабло Карреньо-Бусту в рамках Кубка Дэвиса — 2025

11-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту в рамках Кубка Дэвиса — 2025. Матч завершился со счётом 7:5, 6:3. Встреча между сборными Испании и Дании проходит в Марбелье (Испания) с 13 по 14 сентября.

Встреча продлилась 1 час 40 минут. В её рамках Руне выполнил восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету испанца два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Кубок Дэвиса — крупнейшие международные командные соревнования в мужском теннисе. Проводятся ежегодно с 1900 года, с 1979 года — под эгидой Международной федерации тенниса.