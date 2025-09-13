Оксана Селехметьева стала чемпионкой турнира WTA-125 в Сан-Себастьяне

149-я ракетка мира российская теннисистка Оксана Селехметьева стала победительницей турнира категории WTA-125 в Сан-Себастьяне (Испания). В решающем матче она обыграла представительницу Нидерландов Анаук Куверманс (201-я в рейтинге) со счётом 6:0, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 35 минут. В её рамках Селехметьева один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Куверманс ни одного эйса, семь двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Турнир в Сан-Себастьяне проходил с 8 по 13 сентября. За победу на соревнованиях Селехметьева получит 125 рейтинговых очков и € 13 480 призовых.