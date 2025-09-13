Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Оксана Селехметьева стала чемпионкой турнира WTA-125 в Сан-Себастьяне

Оксана Селехметьева стала чемпионкой турнира WTA-125 в Сан-Себастьяне
Комментарии

149-я ракетка мира российская теннисистка Оксана Селехметьева стала победительницей турнира категории WTA-125 в Сан-Себастьяне (Испания). В решающем матче она обыграла представительницу Нидерландов Анаук Куверманс (201-я в рейтинге) со счётом 6:0, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 35 минут. В её рамках Селехметьева один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Куверманс ни одного эйса, семь двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Турнир в Сан-Себастьяне проходил с 8 по 13 сентября. За победу на соревнованиях Селехметьева получит 125 рейтинговых очков и € 13 480 призовых.

Материалы по теме
Оксана Селехметьева вышла в финал турнира WTA-125 в Сан-Себастьяне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android