«Нет причин сравнивать его c Алькарасом и Синнером». Корретха — о Руне

«Нет причин сравнивать его c Алькарасом и Синнером». Корретха — о Руне
Экс вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха заявил, что нет оснований сравнивать датчанина Хольгера Руне с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом и вторым номером рейтинга Янником Синнером.

«Сейчас, я думаю, для Хольгера Руне важно понять, когда он сможет собрать последние кусочки пазла. Ему нужно выяснить, как вести себя и на корте, и вне его. Ему необходимо лучше понимать свою игру, а также игру соперника. Я не вижу причин сравнивать его с такими игроками, как Карлос Алькарас и Янник Синнер. У Хольгера своя личность — очень сильная личность. Он великолепный боец и работает очень усердно. Надеюсь, что он найдёт свой путь. То есть он уже нашёл его, он был в топ-10, так что дело не в том, что он не хорош, он также выиграл титул «Мастерс», но, конечно, я чувствую, что он может играть намного лучше», — приводит слова Корретхи Spilxperten.

