Корретха: не вижу причин, почему Руне не может выиграть ТБШ в следующем году

Экс вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха высказался о шансах 11-й ракетки мира датчанина Хольгера Руне выиграть турнир «Большого шлема» в следующем сезоне.

«Я действительно надеюсь, что ему это удастся, потому что он мне очень нравится. Он привносит в теннис фантастические вещи, он действительно важен для тенниса, но ему всё ещё нужно найти свой путь к лучшим результатам. Не вижу причин, почему Хольгер не может выиграть «Большой шлем» в следующем году — и бороться за такие титулы в течение многих последующих лет», — приводит слова Корретхи Spilxperten.

В этом сезоне Хольгер Руне на Australian Open и «Ролан Гаррос» дошёл до четвёртого круга, на Уимблдоне проиграл на старте соревнований, а на US Open — во втором круге.