Циципас — о переезде Джоковича в Грецию: надеюсь, сможем стать соседями и тренироваться

27-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о переезде 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича в Грецию.

«Я надеюсь, что мы сможем стать соседями и тренироваться вместе», — приводит слова Циципаса TennisUpToDate.

Ранее греческие СМИ сообщили, что Джокович арендовал дом в Глифаде в южном пригороде Афин. Его дети уже были зачислены в частную англоязычную школу. Новак был замечен в одном из теннисных клубов Афин, там он занимался со своим старшим сыном Стефаном.

После US Open — 2025 Новак Джокович заявил, что в нынешнем сезоне точно сыграет на турнире в Афинах, который пройдёт с 2 по 9 ноября.