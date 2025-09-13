Скидки
Жоао Фонсека обыграл Стефаноса Сакелларидиса в матче Кубка Дэвиса

42-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека обыграл грека Стефаноса Сакелларидиса в рамках Кубка Дэвиса — 2025. Матч завершился со счётом 7:5, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. В её рамках Фонсека три раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Сакелларидиса два эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести заработанных.

Кубок Дэвиса — крупнейшие международные командные соревнования в мужском теннисе. Проводятся ежегодно с 1900 года, с 1979 года — под эгидой Международной федерации тенниса.

