Теннис

Стефанос Циципас уверенно обыграл Тьяго Уайлда в матче Кубка Дэвиса — 2025

Комментарии

27-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл 146-й номер мирового рейтинга из Бразилии Тьяго Уайлда в в рамках Кубка Дэвиса — 2025. Матч завершился со счётом 6:2, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. В её рамках Циципас пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Уайлда один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

Кубок Дэвиса — крупнейшие международные командные соревнования в мужском теннисе. Проводятся ежегодно с 1900 года, с 1979 года — под эгидой Международной федерации тенниса.

