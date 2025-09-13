Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определились финалистки турнира WTA-250 в Сан-Паулу

Определились финалистки турнира WTA-250 в Сан-Паулу
Комментарии

На турнире категории WTA-250 в бразильском Сан-Паулу завершились полуфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами соревнований.

Теннис. Турнир WTA-250 в Сан-Паулу (Бразилия). Финал:

  • Джаниче Чен (Индонезия) - Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (Франция).

В полуфинале соревнований Джаниче Чен обыграла шестую сеяную британскую теннисистку Франческу Джонс со счётом 7:6 (7:0), 6:3. Чен стала первой индонезийкой с 2002 года, дошедшей до финала турнира WTA в одиночном разряде. Тьянцоа Ракотоманга-Ражана на стадии полуфинала одержала победу над Ренатой Сарасуа (пятый номер посева) из Мексики со счётом 6:3, 6:2.

Календарь турнира WTA-250 в Сан-Паулу
Сетка турнира WTA-250 в Сан-Паулу
Материалы по теме
Оксана Селехметьева стала чемпионкой турнира WTA-125 в Сан-Себастьяне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android