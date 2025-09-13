Определились финалистки турнира WTA-250 в Сан-Паулу

На турнире категории WTA-250 в бразильском Сан-Паулу завершились полуфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами соревнований.

Теннис. Турнир WTA-250 в Сан-Паулу (Бразилия). Финал:

Джаниче Чен (Индонезия) - Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (Франция).

В полуфинале соревнований Джаниче Чен обыграла шестую сеяную британскую теннисистку Франческу Джонс со счётом 7:6 (7:0), 6:3. Чен стала первой индонезийкой с 2002 года, дошедшей до финала турнира WTA в одиночном разряде. Тьянцоа Ракотоманга-Ражана на стадии полуфинала одержала победу над Ренатой Сарасуа (пятый номер посева) из Мексики со счётом 6:3, 6:2.