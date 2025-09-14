Скидки
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко поделилась фото со всеми своими трофеями турниров «Большого шлема»

Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в социальных сетях поделилась фото со всеми своими трофеями мэйджоров.

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Первый титул «Большого шлема» Соболенко завоевала в 2023 году на Australian Open. В 2024 она защитила титул, а также выиграла US Open. В этом сезоне белоруска сумела защитить свой прошлогодний титул и стала четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». В решающем матче Арина обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Трофей в Нью-Йорке стал 21-м в карьере Соболенко и четвёртым в 2025 году.

Соболенко: люди до сих пор считают, что поведение на корте отражает меня за его пределами
