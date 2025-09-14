Муратоглу — о бэкхенде Анисимовой: бьёт сильнее, чем Алькарас и Синнер. Это не удивляет

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу высказался о силе удара четвёртой ракетки мира американки Аманды Анисимовой на US Open.
«Статистика в этом году показала, что одна женщина бьёт с бэкхенда сильнее, чем Алькарас и Синнер — это Аманда Анисимова. Меня это не удивляет, когда речь идёт о её бэкхенде. Она доверяет этому удару, бьёт на полную мощность и почти не использует вращение», — сказал Муратоглу в социальных сетях.
Средняя скорость полёта мяча после такого удара Анисимовой — 123 км/ч, у Синнера – 120 км/ч, у Алькараса – 117 км/ч. На US Open — 2025 Аманда в финале проиграла Арине Соболенко со счётом 3:6, 6:7 (3:7).