Тренер Швёнтек: решили, что сыграем в Сеуле, только если Ига будет на 100% здорова

Вим Фиссетт, бельгийский тренер шестикратной чемпионки турниров «Большого шлема», второй ракетки мира польской теннисистки Иги Швёнтек, высказался об участии своей подопечной на турнире WTA-500 в Сеуле (Южная Корея).

— У вас впереди турниры в Азии, соревнования в Сеуле начинаются в ближайший понедельник. Рассматривали ли вы возможность пропустить турнир в Корее из-за проблемы Иги со стопой?

— Да, конечно. Мы решили, что сыграем в Сеуле, только если Ига будет на 100% здорова. После возвращения из Нью-Йорка она пошла к врачу, а в субботу я получил от неё сообщение: «Я смогу снова играть в теннис начиная со вторника или среды, и Сеул больше не будет проблемой». Мы не хотели рисковать её здоровьем, знали, что она должна полностью восстановиться физически, — приводит слова Фиссетта Gazeta.pl.