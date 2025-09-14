Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тренер Швёнтек: решили, что сыграем в Сеуле, только если Ига будет на 100% здорова

Тренер Швёнтек: решили, что сыграем в Сеуле, только если Ига будет на 100% здорова
Аудио-версия:
Комментарии

Вим Фиссетт, бельгийский тренер шестикратной чемпионки турниров «Большого шлема», второй ракетки мира польской теннисистки Иги Швёнтек, высказался об участии своей подопечной на турнире WTA-500 в Сеуле (Южная Корея).

— У вас впереди турниры в Азии, соревнования в Сеуле начинаются в ближайший понедельник. Рассматривали ли вы возможность пропустить турнир в Корее из-за проблемы Иги со стопой?
— Да, конечно. Мы решили, что сыграем в Сеуле, только если Ига будет на 100% здорова. После возвращения из Нью-Йорка она пошла к врачу, а в субботу я получил от неё сообщение: «Я смогу снова играть в теннис начиная со вторника или среды, и Сеул больше не будет проблемой». Мы не хотели рисковать её здоровьем, знали, что она должна полностью восстановиться физически, — приводит слова Фиссетта Gazeta.pl.

Материалы по теме
Ига Швёнтек опубликовала пост перед стартом турнира WTA-500 в Сеуле
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android