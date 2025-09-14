Скидки
Хромачёва вышла в финал турнира в Гвадалахаре в парном разряде

Российско-американская пара Ирина Хромачёва и Николь Меликар-Мартинес из США обыграла бельгийско-польский дуэт Магали Кемпен/Катажина Питер в матче 1/2 финала хардового турнира категории WTA-500 в парном разряде в Гвадалахаре со счётом 4:6, 7:5, (10:6).

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. В её рамках Меликар-Мартинес и Хромачёва два раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету их соперниц два эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

В финале Хромачева и Мелихар‑Мартинес, встретятся с Джулианой Олмос (Мексика) и Алдилой Сутджиади (Индонезия).

