Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Йович обыграла Бартунькову и вышла в финал турнира WTA-500 в Гвадалахаре

Йович обыграла Бартунькову и вышла в финал турнира WTA-500 в Гвадалахаре
Комментарии

Теннисистка из США Ива Йович (73-й номер рейтинга) обыграла 228-ю ракетку мира Николу Бартунькову из Чехии в матче 1/2 финала хардового турнира категории WTA-500 в одиночном женском разряде в Гвадалахаре со счётом 3:6, 7:6, 6:3.

Гвадалахара. 1/2 финала
14 сентября 2025, воскресенье. 03:20 МСК
Никола Бартунькова
228
Чехия
Никола Бартунькова
Н. Бартунькова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 3
6 		6 5 6
         
Ива Йович
73
США
Ива Йович
И. Йович

Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты. В её рамках Йович два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету соперницы девять эйсов, 12 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

В финале 17-летняя Ива Йович встретится с теннисисткой из Колумбии Эмилианой Аранго (86).

Призовой фонд турнира составляет $ 1 064 510.

Календарь WTA-500 в Гвадалахаре
Турнирная сетка WTA-500 в Гвадалахаре
Материалы по теме
Хромачёва вышла в финал турнира в Гвадалахаре в парном разряде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android