Йович обыграла Бартунькову и вышла в финал турнира WTA-500 в Гвадалахаре
Поделиться
Теннисистка из США Ива Йович (73-й номер рейтинга) обыграла 228-ю ракетку мира Николу Бартунькову из Чехии в матче 1/2 финала хардового турнира категории WTA-500 в одиночном женском разряде в Гвадалахаре со счётом 3:6, 7:6, 6:3.
Гвадалахара. 1/2 финала
14 сентября 2025, воскресенье. 03:20 МСК
228
Никола Бартунькова
Н. Бартунькова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|3
|
|6 5
|6
73
Ива Йович
И. Йович
Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты. В её рамках Йович два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету соперницы девять эйсов, 12 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.
В финале 17-летняя Ива Йович встретится с теннисисткой из Колумбии Эмилианой Аранго (86).
Призовой фонд турнира составляет $ 1 064 510.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 сентября 2025
-
06:15
-
06:12
-
04:14
-
00:50
-
00:28
-
00:04
- 13 сентября 2025
-
23:41
-
22:30
-
22:05
-
20:31
-
20:18
-
19:42
-
17:37
-
17:00
-
16:52
-
16:33
-
16:06
-
15:39
-
13:59
-
12:58
-
11:58
-
11:43
-
11:35
-
10:51
-
10:32
-
09:31
-
09:30
-
09:18
-
08:58
-
02:03
-
00:58
-
00:53
-
00:46
-
00:27
-
00:22