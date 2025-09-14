Йович обыграла Бартунькову и вышла в финал турнира WTA-500 в Гвадалахаре

Теннисистка из США Ива Йович (73-й номер рейтинга) обыграла 228-ю ракетку мира Николу Бартунькову из Чехии в матче 1/2 финала хардового турнира категории WTA-500 в одиночном женском разряде в Гвадалахаре со счётом 3:6, 7:6, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты. В её рамках Йович два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету соперницы девять эйсов, 12 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

В финале 17-летняя Ива Йович встретится с теннисисткой из Колумбии Эмилианой Аранго (86).

Призовой фонд турнира составляет $ 1 064 510.