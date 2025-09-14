Скидки
Определились финалистки турнира WTA-500 в Гвадалахаре

Определились финалистки турнира WTA-500 в Гвадалахаре
На турнире категории WTA-500 в мексиканской Гвадалахаре завершились полуфинальные матчи в одиночном женском разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с именами финалисток соревнований.

Теннис. Турнир WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика). Финал:

Эмилиана Аранго (Колумбия) – Ива Йович (США).

В полуфинале соревнований теннисистка из Колумбии Эмилиана Аранго (86-й номер рейтинга) обыграла француженку Эльзу Жакемо (83) со счётом 6:4, 7:5. Представительница США Ива Йович (73) на стадии полуфинала одержала победу над 228-й ракеткой мира Николой Бартуньковой из Чехии со счётом 3:6, 7:6, 6:3.

Призовой фонд турнира составляет $ 1 064 510.

