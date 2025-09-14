«Это не конец карьеры, а просто отдых». Мама Андрея Рублёва — про Даниила Медведева

Заслуженный тренер России Марина Марьенко, мать теннисиста Андрея Рублева, считает, что Даниилу Медведеву стоит взять паузу после тяжёлого сезона. Она подчеркнула, что это её личное мнение и с самим спортсменом она этот вопрос не обсуждала.

«Ни с кем эти вещи не обсуждала. Это моё личное субъективное мнение. Спортсменам важна энергия победителя — именно она помогает принять верное решение в решающий момент. Просто растратил эмоции: дом — семья. Но это не страшно: он отдохнёт, восстановится. Он сильный парень и очень умный игрок. Как мама спортсмена высокого уровня знаю, насколько сильно устаёт психика абсолютно каждого человека: больше десяти лет без передышки. Даня — экс первая ракетка мира, он может позволить себе немного расслабиться. Это не конец карьеры, а просто отдых. И это нормально. Когда ты истощён, сил для победы не хватает, их нужно заново накопить для того, чтобы в решающий момент нанести сопернику сокрушительный удар. Если к нему пришла такая мысль, её нужно исполнить. Почему нет? Это сумасшедший труд и рутинная работа, которая требует отдыха и накопления эмоционального фона для того, чтобы победить. Я верю в него и желаю хорошего отдыха», — приводит слова Марьенко «РИА Новости».

В обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Даниил Медведев опустился с 13-й на 18-ю позицию.