Хольгер Руне: стараюсь играть более агрессивно, доверять процессу

11-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне оценил свой уровень игры в матче Кубка Дэвиса с испанцем Пабло Карреньо-Бустой (7:5, 6:3).

«Я поговорил с тренером после матча. То, как я играл сегодня, – это то, что мы хотим видеть до конца сезона. Стараюсь играть более агрессивно, доверять процессу. Сказал себе не думать о счёте, а думать обо всех улучшениях, которые я хочу сделать в своей игре. В то же время я напоминал себе бороться до конца, не только за себя, но и за свою страну.

Это сложная задача, но стараешься быть немного эгоистичным: концентрируешься на своём уровне и своих достижениях… и в то же время осознаёшь давление, ведь знаешь, что, побеждая, очень помогаешь команде и Дании, поэтому я старался выложиться по полной», — приводит слова Руне Punto de Break.