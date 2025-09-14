Скидки
Теннис

Аманда Анисимова опубликовала яркое фото с вечеринки друзей

Аманда Анисимова опубликовала яркое фото с вечеринки друзей
Американка Аманда Анисимова показала, как проводит время после успешного выступления на Открытом чемпионате США — 2025. Теннисистка опубликовала кадр на своей странице в социальных сетях.

Фото: страница анисимовой в социальных сетях

В финале US Open — 2025 Аманда Анисимова проиграла первой ракетке мира из Беларуси Арине Соболенко в двух сетах со счётом 3:6, 6:7 (3:7). Анисимова также уступила в финале Уимблдона. Сейчас теннисистка поднялась на четвёртую строчку рейтинга WTA.

Ранее стало известно, что Аманда Анисимова не примет участия в турнире Korea Open, который пройдёт в Сеуле на следующей неделе. Соревнования состоятся с 15 по 21 сентября.

