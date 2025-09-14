«Это была идея Федерера». Янник Ноа рассказал, как стал капитаном Европы на Кубке Лэйвера

Чемпион «Ролан Гаррос» — 1983 француз Янник Ноа рассказал, что швейцарец Роджер Федерер предложил ему стать капитаном команды Европы на Кубке Лэйвера — 2025.

«На самом деле это была идея Роджера. Первые шесть лет он брал Джона Макинроя и Бьорна Борга. Однажды я был дома в Камеруне, зазвонил телефон. Роджер спросил: «Ты не хочешь быть капитаном на моём Кубке Лэйвера?» Я ответил: «У меня даже телевизора нет».

Федерер настоял, и, конечно же, я согласился. Как только я втянулся, я сказал себе: тренировать этих ребят — это не пустяк. Я немного волнуюсь», — приводит слова Ноа We love tennis.

Кубок Лэйвера — 2025 пройдёт в Сан-Франциско (США) с 19 по 21 сентября.