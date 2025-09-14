«Всё не так радужно». Кафельников высказался о будущем Даниила Медведева

Олимпийский чемпион 2000 года, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Евгений Кафельников высказался о перспективах российского теннисиста Даниила Медведева.

«Поймите, проблема заключается в следующем: спортсмены в таком статусе никого не хотят слушать, они никого не воспринимают. Кого бы сейчас Медведеву ни дали, он не будет воспринимать этого человека как тренера, как наставника и выполнять всё безукоризненно, что ему будут говорить. Это уже всё. У Медведева огромное количество титулов. Я не знаю, чего он хочет добиться, какая у него ещё остаётся мотивация. Выиграть турнир «Большого шлема»? Вернуться на первую строчку в рейтинге? Я не знаю. Всё, к сожалению, не так радужно, как многие хотят видеть. В следующем году ему исполнится уже 30 лет — это тот возраст, когда любые радикальные изменения толку не принесут», — сказал Кафельников в интервью ТАСС.

В обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Даниил Медведев опустился с 13-й на 18-ю позицию.