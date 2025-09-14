Скидки
Теннис

Хольгер Руне — о новой ракетке: пытаемся понять, где я могу получить дополнительную помощь

11-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне рассказал, почему принял решение попробовать подобрать новую ракетку. Впервые новый инвентарь он опробовал в матче Кубка Дэвиса — 2025, в котором одержал победу над испанцем Пабло Карреньо-Бустой (7:5, 6:3).

«Я пытаюсь улучшить свою ракетку (улыбается). Мы пытаемся понять, где я могу получить дополнительную помощь, будь то мой тренировочный инвентарь, настрой, что угодно. В этом и заключается идея. Но да, сегодня всё было немного иначе (смеётся), так что...» — приводит слова Руне Punto de Break.

На US Open Хольгер Руне не смог выйти в третий круг Открытого чемпионата США — 2025. В матче второго круга соревнований Хольгер в пяти сетах уступил 35-летнему немцу Ян-Леннарду Штруффу со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 6:3, 4:6, 7:5.

