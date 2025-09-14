Елена Рыбакина опубликовала фото из ресторана в Алма-Ате

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала на личной странице в социальных сетях фотографию из ресторана в Алма-Ате (Казахстан).

Рыбакина приехала в Алма-Ату несколько дней назад. Елена успела посетить теннисный центр, провести мастер-класс на корте и пообщаться с казахстанскими СМИ.

Фото: Из личного архива Рыбакиной

Фото: Из личного архива Рыбакиной

С 16 по 21 сентября Елена Рыбакина примет участие в финальной части Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной Казахстана. Соревнования пройдут в Шэньчжэне (Китай).

На US Open — 2025 Рыбакина дошла до четвёртого круга. В 1/8 финала она потерпела поражение от представительницы Чехии Маркеты Вондроушовой со счётом 4:6, 7:5, 2:6.