Марин Чилич сильно разозлился на судью во время матча с Муте на Кубке Дэвиса

Чемпион US Open — 2014, бывшая третья ракетка мира хорватский теннисист Марин Чилич, ныне занимающий 60-ю строчку мирового рейтинга, пришёл в негодование во время матча с французом Корентеном Муте (39-й номер рейтинга ATP) на Кубке Дэвиса — 2025.

Чилич сильно разозлился на судью на вышке в начале второго сета при счёте 1:1, 0-30. Сначала на подаче Чилича судья засчитал очко хорвату после розыгрыша. Муте не согласился, показал на след на корте и настаивал, что мяч ушел за боковую линию. Судья на вышке изменил решение.

Фото: Кадр из трансляции

Чилич проиграл подачу, и затем потерпел поражение в матче в двух партиях — 5:7, 4:6. В итоге Франция обыграла Хорватию со счётом 3:1 и вышла в финальную часть турнира.

