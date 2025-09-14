Скидки
Хольгер Руне: знаю, что могу победить Алькараса и Синнера

11-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне оценил свой подход к матчам на турнирах, а также заявил о готовности побеждать двух лидеров тенниса — испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера.

«Мне кажется, что мне не хватает стабильности в моей теннисной идентичности. Часто я подхожу к матчам с настроем скорее на атаку, а иногда — скорее на оборону. В этом и заключается опасность. Когда я могу выполнять много разных ударов на корте, это может немного сбивать с толку. Я стараюсь быть максимально простым.

Конечно, вдохновляет видеть, как Карлос и Янник играют на таком уровне, но я также знаю, что могу их победить», — приводит слова Руне We love tennis.

