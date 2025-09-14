Скидки
Сборная Чехии обыграла США с Фрицем и Тиафо на Кубке Дэвиса — 2025

Сборная Чехии вышла в финальную восьмёрку Мировой группы Кубка Дэвиса — 2025, обыграв США. Итоговый счёт встречи — 3:2.

После первого игрового дня счёт был равным — 1:1. Американцы Остин Крайчек и Раджив Рам вывели свою сборную вперёд, одолев Томаша Махача и Якуба Меншика со счётом 7:6, 5:7, 6:4. Затем Иржи Легечка обыграл Тейлора Фрица (6:4, 3:6, 6:4) и сравнял счёт. В решающем матче Меншик уверенно обыграл Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:1, 6:4.

Кубок Дэвиса — крупнейшие международные командные соревнования в мужском теннисе. Проводятся ежегодно с 1900 года, с 1979 года — под эгидой Международной федерации тенниса.

