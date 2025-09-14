Алекс де Минор обыграл Зизу Бергса в матче Кубка Дэвиса — 2025

Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор обыграл бельгийца Зизу Бергса в матче Кубка Дэвиса — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5.

Теннисисты провели на корте 1 час 31 минуту. В её рамках де Минор сделал два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. На счету Бергса два эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Кубок Дэвиса — крупнейшие международные командные соревнования в мужском теннисе. Проводятся ежегодно с 1900 года, с 1979 года — под эгидой Международной федерации тенниса. Команды теннисистов из различных стран играют матчи между собой с выбыванием проигравшей команды из турнира. Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Италии. Турнир продлится до 23 ноября.