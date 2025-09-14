Муте — о конфликте с Чиличем: стараюсь быть максимально честным. Ничего личного

39-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте высказался о конфликтной ситуации с хорватом Марином Чиличем в матче на Кубке Дэвиса — 2025.

«Если быть совершенно откровенным, я увидел, что мяч был в ауте. Я спросил у судьи, правильная ли была отметка, потому что я сам не знал, их там несколько. Если та, на которую я смотрел, то, очевидно, там аут. Решение принимает судья, но я стараюсь быть максимально честным. Если мяч попал, я приношу свои извинения.

Чилич — игрок, которого я бесконечно уважаю. Я долгое время тренировался в Хорватии, и он всегда был ко мне добр, давал хорошие советы. Так что ничего личного. Я извиняюсь перед хорватской командой, если была допущена несправедливость. Но сегодня, чтобы вывести меня из себя, потребовалось бы куда большее. Не было никаких шансов, что я уйду без победы», — приводит слова Муте We love tennis.