Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Муте — о конфликте с Чиличем: стараюсь быть максимально честным. Ничего личного

Муте — о конфликте с Чиличем: стараюсь быть максимально честным. Ничего личного
Аудио-версия:
Комментарии

39-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте высказался о конфликтной ситуации с хорватом Марином Чиличем в матче на Кубке Дэвиса — 2025.

«Если быть совершенно откровенным, я увидел, что мяч был в ауте. Я спросил у судьи, правильная ли была отметка, потому что я сам не знал, их там несколько. Если та, на которую я смотрел, то, очевидно, там аут. Решение принимает судья, но я стараюсь быть максимально честным. Если мяч попал, я приношу свои извинения.

Чилич — игрок, которого я бесконечно уважаю. Я долгое время тренировался в Хорватии, и он всегда был ко мне добр, давал хорошие советы. Так что ничего личного. Я извиняюсь перед хорватской командой, если была допущена несправедливость. Но сегодня, чтобы вывести меня из себя, потребовалось бы куда большее. Не было никаких шансов, что я уйду без победы», — приводит слова Муте We love tennis.

Материалы по теме
Фото
Марин Чилич сильно разозлился на судью во время матча с Муте на Кубке Дэвиса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android