Сборная Германии без Зверева разгромила Японию на Кубке Дэвиса — 2025

Сборная Германии уверенно вышла в финальную восьмёрку Мировой группы Кубка Дэвиса — 2025, обыграв Японию. Итоговый счёт встречи — 4:0.

Отметим, что за Германию не выступал третий номер мирового рейтинга Александр Зверев. Теннисист восстанавливается после Открытого чемпионата США — 2025.

Кубок Дэвиса — крупнейшие международные командные соревнования в мужском теннисе. Проводятся ежегодно с 1900 года, с 1979 года — под эгидой Международной федерации тенниса. Команды теннисистов из различных стран играют матчи между собой с выбыванием проигравшей команды из турнира. Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Италии. Турнир продлится до 23 ноября.