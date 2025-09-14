Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Захарова не смогла выйти в основную сетку турнира в Сеуле

Анастасия Захарова не смогла выйти в основную сетку турнира в Сеуле
Комментарии

80-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова не сумела пройти квалификацию турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). В матче за выход в основную сетку она проиграла немке Элле Зайдель со счётом 6:3, 3:6, 3:6.

Матч продолжался 2 часа 12 минут. За это время Захарова выполнила три подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Зайдель пять эйсов, семь двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Соревнования в Сеуле пройдут с 15 по 21 сентября. Действующей чемпионкой турнира является представительница Бразилии Беатрис Хаддад-Майя, которая в финале 2024 года обыграла Дарью Касаткину из Австралии.

Материалы по теме
Стала известна сетка турнира WTA-500 в Сеуле, где сыграют Шнайдер и Александрова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android