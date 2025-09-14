Борис Беккер назвал причины, из-за которых Джокович не может выиграть 25-й ТБШ

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался о попытках серба Новака Джоковича выиграть 25-й в карьере турнир «Большого шлема».

«Думаю, теперь он признал, что на самом деле не может выиграть турнир «Большого шлема» из-за своего возраста и силы молодых игроков — Янника Синнера и Карлоса Алькараса», — приводит слова Беккера Sportskeeda.

Новак Джокович является четырёхкратным победителем US Open и единоличным рекордсменом среди мужчин по количеству выигранных турниров «Большого шлема» (24). После US Open — 2025 Новак Джокович заявил, что в нынешнем сезоне точно сыграет на турнире в Афинах, который пройдёт со 2 по 9 ноября.