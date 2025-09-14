Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Надеюсь вернуться надолго». Бадоса оценила свою форму перед Кубком Билли Джин Кинг

«Надеюсь вернуться надолго». Бадоса оценила свою форму перед Кубком Билли Джин Кинг
Аудио-версия:
Комментарии

20-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса высказалась о своём состоянии перед выступлением за сборную Испании на Кубке Билли Джин Кинг.

«Я чувствую себя очень хорошо. Честно говоря, последние месяцы были действительно тяжёлыми, отмеченными повторяющимися травмами. Ментально это очень сложно. Хотим мы того или нет, мы теряем уверенность в своём теле, хотя лично для меня это не в первый раз. Ранее уже был такой опыт. На этот раз я надеюсь вернуться надолго. Ключом к этому финальному этапу будет создание очень хорошей атмосферы в команде, и я думаю, что это уже так. Надеюсь, что мы сможем показать хороший результат», — сказала Бадоса в интервью Tennis Up To Date.

В четвертьфинале сборная Испании сразится с Украиной. Действующими обладательницами Кубка Билли Джин Кинг являются теннисистки сборной Италии.

Материалы по теме
Легендарный Хьюитт оштрафован и отстранён после скандала на Кубке Дэвиса. Что он натворил?
Легендарный Хьюитт оштрафован и отстранён после скандала на Кубке Дэвиса. Что он натворил?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android