«Надеюсь вернуться надолго». Бадоса оценила свою форму перед Кубком Билли Джин Кинг

20-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса высказалась о своём состоянии перед выступлением за сборную Испании на Кубке Билли Джин Кинг.

«Я чувствую себя очень хорошо. Честно говоря, последние месяцы были действительно тяжёлыми, отмеченными повторяющимися травмами. Ментально это очень сложно. Хотим мы того или нет, мы теряем уверенность в своём теле, хотя лично для меня это не в первый раз. Ранее уже был такой опыт. На этот раз я надеюсь вернуться надолго. Ключом к этому финальному этапу будет создание очень хорошей атмосферы в команде, и я думаю, что это уже так. Надеюсь, что мы сможем показать хороший результат», — сказала Бадоса в интервью Tennis Up To Date.

В четвертьфинале сборная Испании сразится с Украиной. Действующими обладательницами Кубка Билли Джин Кинг являются теннисистки сборной Италии.