Тренер Швёнтек: Ига немного упряма. Она не сразу принимает всё, что я говорю

Тренер Швёнтек: Ига немного упряма. Она не сразу принимает всё, что я говорю
Вим Фиссетт, бельгийский тренер шестикратной чемпионки турниров «Большого шлема», второй ракетки мира польской теннисистки Иги Швёнтек, рассказал о подходе своей подопечной к тренировкам.

«Она немного упряма, но вполне естественно, что если ты добиваешься успеха в определённом направлении, то хочешь его придерживаться. В таких случаях бывает непросто убедить себя делать что-то немного по-другому. Иногда приходится терпеть несколько неудач.

Во время тренировок Ига не сразу принимает всё, что я говорю, а скорее обдумывает, иногда общается с другими членами команды и только потом пробует. И когда она верит во что-то и чувствует, что это работает, она довольно быстро внедряет это в свою игру», — приводит слова Фиссетта Rzeczpospolita.

Тренер Швёнтек: решили, что сыграем в Сеуле, только если Ига будет на 100% здорова
