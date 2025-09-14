Тренер Швёнтек: Ига немного упряма. Она не сразу принимает всё, что я говорю

Вим Фиссетт, бельгийский тренер шестикратной чемпионки турниров «Большого шлема», второй ракетки мира польской теннисистки Иги Швёнтек, рассказал о подходе своей подопечной к тренировкам.

«Она немного упряма, но вполне естественно, что если ты добиваешься успеха в определённом направлении, то хочешь его придерживаться. В таких случаях бывает непросто убедить себя делать что-то немного по-другому. Иногда приходится терпеть несколько неудач.

Во время тренировок Ига не сразу принимает всё, что я говорю, а скорее обдумывает, иногда общается с другими членами команды и только потом пробует. И когда она верит во что-то и чувствует, что это работает, она довольно быстро внедряет это в свою игру», — приводит слова Фиссетта Rzeczpospolita.