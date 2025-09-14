Сборная Австралии с де Минором проиграла Бельгии на Кубке Дэвиса — 2025

Сборная Австралии по теннису не смогла отобраться в финальную восьмёрку Мировой группы Кубка Дэвиса — 2025. В финальном поединке австралийцы проиграли Бельгии. Итоговый счёт встречи — 2:3.

Отметим, что за Австралию выступал восьмой номер мирового рейтинга Алекс де Минор. В одном из поединков серии с Бельгией он неожиданно проиграл 91-й ракетке мира Рафаэлю Коллиньону. Однако во втором матче де Минор обыграл Зизу Бергса, но для выхода в финальный этап этого оказалось недостаточно.

Кубок Дэвиса — крупнейшие международные командные соревнования в мужском теннисе. Проводятся ежегодно с 1900 года, с 1979 года — под эгидой Международной федерации тенниса. Команды теннисистов из различных стран играют матчи между собой с выбыванием проигравшей команды из турнира. Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Италии. Турнир продлится до 23 ноября.