Алина Корнеева выиграла второй подряд турнир ITF W50 в Португалии

Чемпионка двух юниорских турниров «Большого шлема», 163-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева одержала победу на турнире категории ITF W50 в Эворе (Португалия). В финале она обыграла испанку Кайтлин Кеведо (191-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:3, 6:1.

На прошлой неделе Корнеева завоевала титул на соревнованиях аналогичной категории в Лейрии (Португалия). В финальном матче она оказалась сильнее чешки Линды Фрухвиртовой (137-я ракетка мира) — 6:1, 7:5. Таким образом, Алина Корнеева выиграла 10 матчей подряд.

Алине Корнеевой 18 лет. Её лучшей позицией в рейтинге WTA является 128-е место. На турнирах WTA один раз выходила в финал в парном разряде в 2024 году.