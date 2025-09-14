Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алина Корнеева выиграла второй подряд турнир ITF W50 в Португалии

Алина Корнеева выиграла второй подряд турнир ITF W50 в Португалии
Комментарии

Чемпионка двух юниорских турниров «Большого шлема», 163-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева одержала победу на турнире категории ITF W50 в Эворе (Португалия). В финале она обыграла испанку Кайтлин Кеведо (191-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:3, 6:1.

На прошлой неделе Корнеева завоевала титул на соревнованиях аналогичной категории в Лейрии (Португалия). В финальном матче она оказалась сильнее чешки Линды Фрухвиртовой (137-я ракетка мира) — 6:1, 7:5. Таким образом, Алина Корнеева выиграла 10 матчей подряд.

Алине Корнеевой 18 лет. Её лучшей позицией в рейтинге WTA является 128-е место. На турнирах WTA один раз выходила в финал в парном разряде в 2024 году.

Материалы по теме
Первый для России титул WTA-125 в сезоне! Селехметьева забирает трофеи и рвётся в топ-100
Первый для России титул WTA-125 в сезоне! Селехметьева забирает трофеи и рвётся в топ-100
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android