Теннис

П. Кудерметова: надо сказать, чтобы сёстры никогда не играли друг с другом. Вообще нельзя
65-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова рассказала, как сложно ей было играть против своей старшей сестры, 26-й ракетки мира Вероники Кудерметовой, на турнирах WTA.

В 2025 году сёстры Кудерметовы встречались дважды — в Мадриде (Испания) и Хертогенбосхе (Нидерланды). Оба раза победу одержала Вероника.

«Это вообще какой-то другой теннис, если честно (смеётся). Вообще, надо бы сказать в теннисе, чтобы сестра с сестрой никогда не встречались друг с другом, чтоб не было такого. Что вообще нельзя, вообще противопоказано.

Блин, честно, мне очень тяжело давалось играть со своей родной сестрой. Потому что она начинала в теннис играть, и я вот такая говорю: «Вот как у Вероники, я тоже так же хочу. Теннис, теннис, теннис, теннис». Хотя я очень красиво рисовала и пела, меня постоянно хотели отправлять на какие-то конкурсы, чтобы я пела. А я всегда говорила: «Нет, мне на теннис, пожалуйста, мне на теннис (улыбается)».

Получается, когда выходишь на корт, ты вообще как будто бы ничего не можешь сделать. Лично у меня было так, что я будто вся скованная, как будто вот ни одного лишнего движения не могу сделать. Потому что это настолько как-то волнительно, переживательно, а вот не дай бог ты ей там мячик забьешь – всё (смеётся). Это вообще для меня было очень тяжело», — сказала Полина Кудерметова на YouTube-канале «Больше!»

