«Рахмет, Алматы». Елена Рыбакина — о своей поездке в Казахстан

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала на личной странице в социальных сетях подборку фотографий из своей поездки в Алма-Ату (Казахстан).

Фото: Скриншот соцсети Елены Рыбакиной

Рыбакина пробыла в Алма-Ате несколько дней назад. Елена успела посетить теннисный центр, провести мастер-класс на корте и пообщаться с казахстанскими СМИ.

С 16 по 21 сентября Елена Рыбакина примет участие в финальной части Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной Казахстана. Соревнования пройдут в Шэньчжэне (Китай).

На US Open — 2025 Рыбакина дошла до четвёртого круга. В 1/8 финала она потерпела поражение от представительницы Чехии Маркеты Вондроушовой со счётом 4:6, 7:5, 2:6.