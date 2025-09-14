Арина Соболенко встретилась с мамой после победы на US Open — 2025

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко встретилась с мамой Юлией после победы на Открытом чемпионате США — 2025.

Фото: страница Юлии Соболенко в социальных сетях

Первый титул «Большого шлема» Соболенко завоевала в 2023 году на Australian Open. В 2024-м она защитила титул, а также выиграла US Open. В этом сезоне белоруска сумела защитить свой прошлогодний титул и стала четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». В решающем матче Арина обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Трофей в Нью-Йорке стал 21-м в карьере Соболенко и четвёртым в 2025 году.