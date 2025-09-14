Белинда Бенчич высказала недовольство вопросами журналистов про подгузники

17-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич выразила недовольство работой журналистов, которые задают чрезмерно личные вопросы.

«Я стараюсь быть максимально открытой, делиться чем-то, а не просто отвечать «да» или «нет». Но когда в прямом эфире на BBC меня спрашивают: «Ты уже в полуфинале, но всё ещё меняешь подгузники?», то мне приходится говорить: «Можем ли мы, пожалуйста, поговорить о моём победном матче?»

Мне нравится быть матерью, но есть грань. Я не отвечаю на все вопросы, они слишком личные. Конечно, материнство — часть моей личности. Но я также хочу, чтобы меня знали как хорошую спортсменку и теннисистку», — приводит слова Бенчич Tennis World USA.

В апреле 2024 года Бенчич стала мамой, она родила дочь.