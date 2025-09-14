Сборная Испании без Алькараса обыграла Данию на Кубке Дэвиса — 2025

Сборная Испании по теннису отобралась в финальную восьмёрку Мировой группы Кубка Дэвиса — 2025. В финальном поединке испанцы победили теннисистов из Дании. Итоговый счёт встречи — 3:2.

Отметим, что за Данию выступал 11-й номер мирового рейтинга Хольгер Руне. В одном из поединков серии с Бельгией он неожиданно проиграл Педро Мартинесу. Сборная Испании выступает без Карлоса Алькараса, который является лидером мирового рейтинга.

Кубок Дэвиса — крупнейшие международные командные соревнования в мужском теннисе. Проводятся ежегодно с 1900 года, с 1979 года — под эгидой Международной федерации тенниса. Команды теннисистов из различных стран играют матчи между собой с выбыванием проигравшей команды из турнира. Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Италии. Турнир продлится до 23 ноября.