Стефанос Циципас проиграл Жоао Фонсеке в матче Кубка Дэвиса — 2025

Стефанос Циципас проиграл Жоао Фонсеке в матче Кубка Дэвиса — 2025
27-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас в матче на Кубке Дэвиса — 2025 проиграл бразильцу Жоао Фонсеке, который занимает 42-ю строчку мирового рейтинга, со счётом 4:6, 6:3, 5:7.

Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. В её рамках Циципас четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Фонсеки один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Кубок Дэвиса — крупнейшие международные командные соревнования в мужском теннисе. Проводятся ежегодно с 1900 года, с 1979 года — под эгидой Международной федерации тенниса. Команды теннисистов из различных стран играют матчи между собой с выбыванием проигравшей команды из турнира. Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Италии. Турнир продлится до 23 ноября.

Новак Джокович посетил матч Стефаноса Циципаса и Жоао Фонсеки на Кубке Дэвиса — 2025
