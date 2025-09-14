Скидки
Теннис

Тьянцоа Ракотоманга-Ражана — Джаниче Чен, результат матча 14 сентября, счёт 2:0, финал турнира в Сан-Паулу

Тьянцоа Ракотоманга-Ражана стала чемпионкой турнира WTA-250 в Сан-Паулу
Комментарии

214-я ракетка мира французская теннисистка Тьянцоа Ракотоманга-Ражана стала чемпионкой турнира категории WTA-250 в Сан-Паулу (Бразилия). В решающем матче она обыграла представительницу Индонезии Джаниче Чен, которая занимает 130-ю строчку мирового рейтинга. Встреча завершилась со счётом — 6:3, 6:4.

Сан-Паулу. Финал
14 сентября 2025, воскресенье. 21:10 МСК
Тьянцоа Ракотоманга-Ражана
214
Франция
Тьянцоа Ракотоманга-Ражана
Т. Ракотоманга-Ражана
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Джаниче Чен
130
Индонезия
Джаниче Чен
Д. Чен

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. В её рамках Ракотоманга-Ражана ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Чен четыре эйса, две двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

Для 19-летней Тьянцоа Ракотоманга-Ражаны титул в Сан-Паулу стал дебютным на уровне тура. В обновлённом рейтинге она займёт 131-ю строчку.

Календарь турнира в Сан-Паулу
Сетка турнира в Сан-Паулу
