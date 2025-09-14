Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ирина Хромачёва — Николь Мартинес-Меликар, результаты матча 14 сентября, счёт 2:0, финал в Гвадалахаре в паре

Хромачёва и Меликар-Мартинес стали чемпионками турнира WTA-500 в Гвадалахаре
Комментарии

Пара российский теннисистки Ирины Хромачёвой и американки Николь Мартинес-Меликар стала победителем турнира категории WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика) в паре. В решающем матче они обыграли дуэт Джулианы Олмос и Алдилы Сутджиади со счётом 6:3, 6:4.

В рамках встречи Хромачёва и Мартинес-Меликар два раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Осмос и Сутджиади ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

Напомним, в 2024 году Хромачёва стала победительницей турнира в Гвадалахаре в паре с представительницей Казахстана Анной Данилиной.

Материалы по теме
Хромачёва вышла в финал турнира в Гвадалахаре в парном разряде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android