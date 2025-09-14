Хромачёва и Меликар-Мартинес стали чемпионками турнира WTA-500 в Гвадалахаре

Пара российский теннисистки Ирины Хромачёвой и американки Николь Мартинес-Меликар стала победителем турнира категории WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика) в паре. В решающем матче они обыграли дуэт Джулианы Олмос и Алдилы Сутджиади со счётом 6:3, 6:4.

В рамках встречи Хромачёва и Мартинес-Меликар два раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Осмос и Сутджиади ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

Напомним, в 2024 году Хромачёва стала победительницей турнира в Гвадалахаре в паре с представительницей Казахстана Анной Данилиной.