«Знал, что он будет нервничать». Фонсека — о победе над Циципасом на Кубке Дэвиса

42-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека высказался о победе над греком Стефаносом Циципасом на Кубке Дэвиса — 2025. Жоао обыграл Стефаноса со счётом 6:4, 3:6, 7:5.

«В Бразилии говорят: «Когда ты бразилец, ты никогда не сдаёшься», и, когда играешь за свою страну, нельзя переставать верить. Хочу поблагодарить свою команду за поддержку до конца. Я просто смотрел на них и чувствовал поддержку в каждом очке. Знал, что он будет нервничать. Он дома, в Греции, они проигрывают 1-2 в матче. Он более нервный. Я просто играл свою игру. Очень рад, что выиграл этот матч», — сказал Фонсека в интервью на корте.

