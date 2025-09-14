«Спасибо, что не в первом круге». Полина Кудерметова — о матче с Соболенко на US Open

65-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова высказалась о матче второго круга с лидером мирового рейтинга белорусской теннисисткой Ариной Соболенко на US Open — 2025. Полина проиграла со счётом 6:7 (4:7), 2:6.
«В первую очередь хочу сказать спасибо, что не в первом круге. Потому что обычно все турниры я попадала на титулованных игроков, у которых уже есть «Шлем». Каждый раз видела сетку и думала, блин, ну можно хотя бы во втором круге? Прежде чем вышла сетка на US Open, я сказала: «Ну можно хоть с кем-нибудь, пожалуйста, можно не с титулованным сыграть, хотя бы разыграться, хоть один кружочек, и вот выпал мне такой шанс!»
Она играет очень хорошо, она первая ракетка мира, действительно этого заслуживает, потому что играет очень активно и очень стабильно. Надо её вынудить, чтобы она ошиблась, можно так сказать. С ней стараюсь играть в активный теннис, но я ещё не настолько стабильна и опытна, как она. Надеюсь, что в дальнейшем это мне придёт, потому что я играю первый год на таком высоком уровне и попадаюсь с такими игроками. Это тоже очень хорошо, что я учусь, вижу, что действительно могу с ними играть. Если бы не могла, я бы понимала, что мне надо колоссальную работу проделать. А тут понимаю, что тоже надо работать, но не так», — сказала Полина Кудерметова в видео на YouTube-канале «Больше!».
