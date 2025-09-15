Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

П. Кудерметова — о Швёнтек: на траве с ней сложнее играть, чем на любом другом покрытии

П. Кудерметова — о Швёнтек: на траве с ней сложнее играть, чем на любом другом покрытии
Аудио-версия:
Комментарии

65-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова рассказала, каково играть с шестикратной чемпионкой турниров «Большого шлема» польской теннисисткой Игой Швёнтек и четырёхкратной победительницей мэйджоров Ариной Соболенко из Беларуси.

«С Игой я играла на траве. На траве с ней гораздо сложнее играть, наверное, чем на любом другом покрытии. Наверное, если я с ней сыграла бы на харде в будущем, то мне бы было виднее, но да, у неё действительно очень крутящиеся удары, и особенно на траве, когда они падали, это было очень специфически, особенно то там в яму, то там в линию, то ещё как-то криво отскочет. Если брать Соболенко и Швёнтек, то у Арины, наверное, более мощные удары, потому что она прям всем телом вкладывается, а Швёнтек вкладывается, но не так мощно и больше крутит», — сказала Полина Кудерметова в видео на YouTube-канале «Больше!».

Материалы по теме
«Спасибо, что не в первом круге». Полина Кудерметова — о матче с Соболенко на US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android