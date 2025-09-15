П. Кудерметова — о Швёнтек: на траве с ней сложнее играть, чем на любом другом покрытии

65-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова рассказала, каково играть с шестикратной чемпионкой турниров «Большого шлема» польской теннисисткой Игой Швёнтек и четырёхкратной победительницей мэйджоров Ариной Соболенко из Беларуси.

«С Игой я играла на траве. На траве с ней гораздо сложнее играть, наверное, чем на любом другом покрытии. Наверное, если я с ней сыграла бы на харде в будущем, то мне бы было виднее, но да, у неё действительно очень крутящиеся удары, и особенно на траве, когда они падали, это было очень специфически, особенно то там в яму, то там в линию, то ещё как-то криво отскочет. Если брать Соболенко и Швёнтек, то у Арины, наверное, более мощные удары, потому что она прям всем телом вкладывается, а Швёнтек вкладывается, но не так мощно и больше крутит», — сказала Полина Кудерметова в видео на YouTube-канале «Больше!».