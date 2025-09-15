Полина Кудерметова рассказала, как справляется с эмоциями на корте

65-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова рассказала, как справляется со своими эмоциями на корте.

«Я люблю поговорить, сказать, что там у меня что-то не идёт, сказать, что мячик в аут полетел, а должен был полететь в корт. Мне надо выплёскивать эти эмоции, чтобы меня просто выслушали. Да, это может быть порой бред на самом деле, то, что я говорю. Но я понимаю, что, если буду это держать в себе, начну копаться в голове там вот 100−500 причин, претензий к себе и это будет очень мне сильно мешать. Мне проще сказать, меня выслушали, и всё. Я это забуду сразу же», — сказала Полина Кудерметова в видео на YouTube-канале «Больше!».