«Результат колоссальный». Полина Кудерметова — о работе с психологом

65-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова рассказала, как она начинала работать со спортивным психологом.

«Я уже долгое время работаю с этим психологом. Это Мариам, она сейчас с Еленой Остапенко и с Настей Потаповой работает. Я с ней с 14 лет работаю, конечно, результат колоссальный. Была такая ситуация, помню, когда мы только-только начинали работать, сидели в чайхане, как раз у меня была потом тренировка с Анастасией Андреевной [Мыскиной]. Мы сидим, я стою там в рейтинге где-то 200-й, не попадала в квалификацию «Шлема» даже, на грани очень попадала. Она меня тогда спросила: «Ты веришь, что ты войдёшь в топ-30 к лету?», а было начало марта. У меня ещё тогда экзамены ОГЭ были, очень мало турниров я играла, потому что готовилась к экзаменам. Думала: «Это вообще что мне тут говорят? Какой топ-30? У меня там турниров шесть максимум, и всё». Помню, приезжаю после Уимблдона, и я встала, там, 15-я в мире, и она такая говорит: «Ну ты помнишь? Ты помнишь, что я тебе говорила?» То есть я уже даже на тот момент это всё перевыполнила, и вообще всегда это так с теплотой вспоминаю. Буквально за несколько турниров моя жизнь изменилась», — сказала Полина Кудерметова в видео на YouTube-канале «Больше!».