17-летняя Ива Йович стала обладательницей титула на турнире WTA-500 в Гвадалахаре

В ночь с 14 на 15 сентября завершился женский теннисный турнир категории WTA-500 в мексиканской Гвадалахаре. В матче за титул сошлись 73-я ракетка мира 17-летняя представительница США Ива Йович и 86-я в мировой классификации 24-летняя колумбийка Эмилиано Аранго. Встреча завершилась уверенной победой юной американской спортсменки, которая, по итогу, завоевала трофей — 6:4, 6:1.

Матч продолжался 1 час 34 минуты. Американка не сделала ни подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету её соперницы один эйс, четыре двойных ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

Таким образом, 17-летняя Ива Йович впервые вышла завоевала титул на турнире WTA и дебютирует в топ-50 рейтинга.