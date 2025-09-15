Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эмилиано Аранго — Ива Йович, результат матча 15 сентября 2025, счёт 0:2, финал турнира WTA-500 в Гвадалахаре

17-летняя Ива Йович стала обладательницей титула на турнире WTA-500 в Гвадалахаре
Комментарии

В ночь с 14 на 15 сентября завершился женский теннисный турнир категории WTA-500 в мексиканской Гвадалахаре. В матче за титул сошлись 73-я ракетка мира 17-летняя представительница США Ива Йович и 86-я в мировой классификации 24-летняя колумбийка Эмилиано Аранго. Встреча завершилась уверенной победой юной американской спортсменки, которая, по итогу, завоевала трофей — 6:4, 6:1.

Гвадалахара. Финал
15 сентября 2025, понедельник. 00:10 МСК
Эмилиана Аранго
86
Колумбия
Эмилиана Аранго
Э. Аранго
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Ива Йович
73
США
Ива Йович
И. Йович

Матч продолжался 1 час 34 минуты. Американка не сделала ни подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету её соперницы один эйс, четыре двойных ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

Таким образом, 17-летняя Ива Йович впервые вышла завоевала титул на турнире WTA и дебютирует в топ-50 рейтинга.

Турнирная сетка WTA-500 в Гвадалахаре
Материалы по теме
Тьянцоа Ракотоманга-Ражана стала чемпионкой турнира WTA-250 в Сан-Паулу
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android