«Можем даже не поздороваться». Полина Кудерметова – о дружбе в женском теннисе

«Можем даже не поздороваться». Полина Кудерметова – о дружбе в женском теннисе
Комментарии

65-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова ответила на вопрос о дружбе в женском теннисе.

«Тут не особо все общительные, можно так сказать, мало кто дружит. В юниорском теннисе мы дружили со многими девочками, которые сумели подняться наверх, а кто-то не сумел. И получается, даже когда мы дружили в юниорском теннисе, то сейчас мы можем даже не поздороваться. Мало кто может поздороваться, если честно. У каждого есть какой-то свой определённый круг общения, и каждый с ним общается. Вот то, что я видела, что все только близки со своей командой, там особо друзей нет», — сказала Полина Кудерметова в видео на YouTube-канале «Больше!».

В своём последнем турнире в Гвадалахаре Полина Кудерметова проиграла представительнице Канады Марине Стакушич в 1/16 финала.

«Спасибо, что не в первом круге». Полина Кудерметова — о матче с Соболенко на US Open
